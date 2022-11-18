У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів

На думку Олега Ніколенка, сьогоднішня заява Дмітрія Пєскова повинна "відкрити очі" певним державам, інформує ZN.ua.

У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
© Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко порівняв Росію з терористичною ІДІЛ після того, як у Кремлі визнали, що завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі через відмову Києва вести переговори з Москвою. Про це Ніколенко написав у Facebook.

“Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги”, – пояснив він.

Представник МЗС наголосив, що РФ вчиняє як держава-терористка, атакуючи енергетичні об’єкти.


Максим Царук, ZN.ua





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