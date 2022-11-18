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2022-11-18
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
На думку Олега Ніколенка, сьогоднішня заява Дмітрія Пєскова повинна "відкрити очі" певним державам, інформує
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Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко порівняв Росію з терористичною ІДІЛ після того, як у Кремлі визнали, що завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі через відмову Києва вести переговори з Москвою. Про це Ніколенко написав у
“Дмітрій Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги”, – пояснив він.
Представник МЗС наголосив, що РФ вчиняє як держава-терористка, атакуючи енергетичні об’єкти.
Максим Царук, ZN.ua