Кінологиня Каждан, що тимчасово очолювала Довженко-Центр, йде з посади "через булінг"

Кінологиня й гіпнотерапевтка Юлія Каждан, яка була призначена тимчасово виконуючою обов’язки генерального директора Національного центра Олександра Довженка, відмовилася від посади. Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

За словами Каждан, вона прийняла це рішення нібито через булінг, якого зазнала під час виконання своїх професійних обов'язків. Жінка також розповіла про приниження честі й гідності, перехід на особистості, й погрози, які періодично отримує.