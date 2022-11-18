Кінологиня Каждан, що тимчасово очолювала Довженко-Центр, йде з посади "через булінг"

Держкіно вже призначило нового в.о. гендиректора.

Кінологиня Каждан, що тимчасово очолювала Довженко-Центр, йде з посади
© Суспільне мовлення

Кінологиня й гіпнотерапевтка Юлія Каждан, яка була призначена тимчасово виконуючою обов’язки генерального директора Національного центра Олександра Довженка, відмовилася від посади. Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

За словами Каждан, вона прийняла це рішення нібито через булінг, якого зазнала під час виконання своїх професійних обов'язків. Жінка також розповіла про приниження честі й гідності, перехід на особистості, й погрози, які періодично отримує.

У Держкіно нагадали, що 8 листопада колектив Довженко-Центру не пустив в.о. глави на роботу, інформує ZN.ua.


Максим Царук, ZN.ua





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