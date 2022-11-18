Новостей.COM ⇒
2022-11-18
Кінологиня Каждан, що тимчасово очолювала Довженко-Центр, йде з посади "через булінг"
Держкіно вже призначило нового в.о. гендиректора.
© Суспільне мовлення
Кінологиня й гіпнотерапевтка Юлія Каждан, яка була призначена тимчасово виконуючою обов’язки генерального директора Національного центра Олександра Довженка, відмовилася від посади. Про це повідомила
За словами Каждан, вона прийняла це рішення нібито через булінг, якого зазнала під час виконання своїх професійних обов'язків. Жінка також розповіла про приниження честі й гідності, перехід на особистості, й погрози, які періодично отримує.
У Держкіно нагадали, що 8 листопада колектив Довженко-Центру не пустив в.о. глави на роботу, інформує
Максим Царук, ZN.ua