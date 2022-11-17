Ненсі Пелосі йде з посади спікера Палати представників

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила, що залишає посаду. Про це повідомляє CNN. Упродовж двох десятиліть вона очолювала Демократичну партію у Конгресі.

82-річна Пелосі, перша і єдина жінка, яка обіймала пост спікера, заявила, що продовжуватиме працювати в Палаті представників, даючи наступному поколінню можливість очолити Палату демократів, які наступного року будуть у меншості, незважаючи на кращі, ніж очікувалося, результати проміжних виборів.

«Я не буду домагатися переобрання на посаду лідера Демократичної партії в наступному Конгресі. Для мене настав час, коли нове покоління очолить фракцію Демократичної партії, яку я так глибоко поважаю, і я вдячна, що так багато людей готові та бажають взяти на себе цю відповідальність», — сказала Пелосі в залі Палати представників.

Колеги в залі проводжали Пелосі після прощальної промови аплодисментами, стоячи.

У заяві після оголошення спікерки про відставку президент США Джо Байден наголосив, що «історія відзначить те, що вона була найбільш значущим спікером Палати представників у нашій історії».

«Можливо, вона йде у відставку зі своєї керівної посади в Демократичній групі Палати представників, але вона ніколи не відмовиться від захисту нашої священної демократії», — додав він, сказавши, що нація має «велику вдячність за її службу, її патріотизм і, перш за все, її абсолютну гідність».