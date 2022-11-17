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2022-11-17
Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну
Сполучені Штати є одним з найбільших стратегічних партнерів нашої країни, інформує
© Офіс президента
Сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримку України у війні з Російською Федерацією. Про це
"Сьогодні я поговорив із Дмитром Кулебою про ракетний обстріл Росією України, який зруйнував громадянську інфраструктуру. РФ несе повну відповідальність та провину за цю жахливу війну. США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - повідомив Блінкен.
Михайло Яровенко, ZN.ua