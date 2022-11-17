Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну

Сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримку України у війні з Російською Федерацією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у Twitter .

"Сьогодні я поговорив із Дмитром Кулебою про ракетний обстріл Росією України, який зруйнував громадянську інфраструктуру. РФ несе повну відповідальність та провину за цю жахливу війну. США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - повідомив Блінкен.