Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну

Сполучені Штати є одним з найбільших стратегічних партнерів нашої країни, інформує ZN.ua.

Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну
© Офіс президента

Сполучені Штати Америки будуть продовжувати підтримку України у війні з Російською Федерацією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні я поговорив із Дмитром Кулебою про ракетний обстріл Росією України, який зруйнував громадянську інфраструктуру. РФ несе повну відповідальність та провину за цю жахливу війну. США продовжать надавати підтримку Україні, щоб вона захистила себе", - повідомив Блінкен.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Блок рекламы


Похожие новости
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
Кулеба поговорив з Блінкеном про нове озброєння для УкраїниКулеба поговорив з Блінкеном про нове озброєння для України
Угорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовилисьУгорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовились
Кремль хоче змусити Україну вести переговори за допомогою обстрілів: Пєсков зізнався у злочиніКремль хоче змусити Україну вести переговори за допомогою обстрілів: Пєсков зізнався у злочині
The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про УкраїнуThe Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну
Пентагон похвалив Україну за ефективне застосування комплексів NASAMSПентагон похвалив Україну за ефективне застосування комплексів NASAMS
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
СБУ назвала імовірних координаторів вчорашньої ракетної атаки на УкраїнуСБУ назвала імовірних координаторів вчорашньої ракетної атаки на Україну
Під час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІПід час вчорашньої масованої атаки на Україну в Києві перебував директор ЦРУ – ЗМІ
США намагаються заспокоїти Україну після коментарів Міллі щодо переговорів — POLITICOСША намагаються заспокоїти Україну після коментарів Міллі щодо переговорів — POLITICO
Последние новости
Подгружаем последние новости