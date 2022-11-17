«Бабок зароблю, і житло отримаю»: окупант, який живе 3 тижні в ямі, розповів про страждання
Окупанти, що знаходяться на Донецькому напрямку, часто гинуть від вогню своїх родичів.
Так, військовослужбовець із Рязані на ім'я Артем зазначив, що не вірить, що ще живий, двоє його товаришів загинули. Співрозмовник радіє і каже – отже, все більш-менш.
На що Артем відповів: «ні х.я ні більш-менш, за нами тут міномети х..ят, арта, танк, причому ми своїх боїмося більше, бо за фактом 60% поранень і смертей від наших. Наш танк х..т по нам, снаряди е.ашат метрів 10 над головою. Тут взагалі дуже весело все!
Також у розмові рашист уточнює, що з чуток, ймовірність того, що вони з України поїдуть за 3 місяці, дуже мала. Артем уточнив, що йому як «ветерану» належить 18 кв. м житла: «так що й бабок зароблю, і житло отримаю». При цьому додав, що вже три тижні мешкає в ямі в полі.