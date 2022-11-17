«Бабок зароблю, і житло отримаю»: окупант, який живе 3 тижні в ямі, розповів про страждання

окупанти, російські солдати, російські війська

Окупанти, що знаходяться на Донецькому напрямку, часто гинуть від вогню своїх родичів.

За даними «ІС» , такий висновок можна зробити з розмов рашистів із родичами.

Так, військовослужбовець із Рязані на ім'я Артем зазначив, що не вірить, що ще живий, двоє його товаришів загинули. Співрозмовник радіє і каже – отже, все більш-менш.

танки, техніка, окупанти

На що Артем відповів: «ні х.я ні більш-менш, за нами тут міномети х..ят, арта, танк, причому ми своїх боїмося більше, бо за фактом 60% поранень і смертей від наших. Наш танк х..т по нам, снаряди е.ашат метрів 10 над головою. Тут взагалі дуже весело все!

Також у розмові рашист уточнює, що з чуток, ймовірність того, що вони з України поїдуть за 3 місяці, дуже мала. Артем уточнив, що йому як «ветерану» належить 18 кв. м житла: «так що й бабок зароблю, і житло отримаю». При цьому додав, що вже три тижні мешкає в ямі в полі.

окупанти, армія Росії


Алексей Ионов, politeka.net





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