У Росії готуються легалізувати призов до армії українців з окупованих територій – Генштаб ЗСУ

Норма поширюватиметься на людей, які отримали російські паспорти, інформує ZN.ua.

У Росії готуються легалізувати призов до армії українців з окупованих територій – Генштаб ЗСУ
© Міністерство оборони Республіки Білорусь/facebook

У Росії готуються законопроєкт, який дозволить легалізувати призов на військову службу українців з тимчасово окупованих ворогом територій, повідомили у Генштабі Збройних сил України.

«Законопроєкт передбачає з весни 2023 року призов громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих, окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Російської Федерації», - пояснюють військові.

У новому законі, імовірно, йдеться про призов на строкову службу. Зараз росіяни використовують населення тимчасово окупованих територій для поповнення окупаційних військ. Найактивніше «мобілізація» триває на Донеччині та Луганщині, де, за даними ЗМІ, майже не залишилося чоловіків.

Призов місцевих мешканців до лав армії країни-окупанта є незаконним та грубо порушує закони і звичаї війни. Мобілізований проти волі звільняється від кримінальної відповідальності в Україні, якщо не вчиняв воєнних злочинів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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