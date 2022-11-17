Це складна ситуація для України й емоції її президента зрозумілі: Дуда про вибух у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що говорив із главою України Володимиром Зеленським після падіння ракети на польську територію та розуміє його емоції. Дуда наголосив, що трагедія, яка сталася в селі Пшеводув була випадковістю й ніхто не хотів цим завдати шкоди. Про це він сказав під час візиту до місця події, пише Polsat News .

“Це надзвичайно складна ситуація для України, і є великі емоції, також є великий стрес”, – зазначив польський президент.

Політик нагадав, що наша країна зазнала потужних масованих ракетних атак ворога впродовж останніх днів, під час яких РФ “безжально і брутально випустила кілька сотень ракет”. Він зазначив, що росіяни вдарили по містах майже на всій території України, включаючи регіони неподалік кордону з Польщею.

“Гинули люди, прості громадяни – не українські воїни, а звичайні мирні жителі. Тому це надзвичайно складна ситуація … Ні для кого не дивно, що є емоції, що є емоції у президента (України – ред.). Президент також сильно переймається тим, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цю посаду, і за яке він відчуває відповідальність”, – пояснив Дуда.