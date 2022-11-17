Це складна ситуація для України й емоції її президента зрозумілі: Дуда про вибух у Польщі
Лідер Польщі наголосив, що ракетний удар був ненавмисним та ніхто не хотів шкоди для його країни, інформує
Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що говорив із главою України Володимиром Зеленським після падіння ракети на польську територію та розуміє його емоції. Дуда наголосив, що трагедія, яка сталася в селі Пшеводув була випадковістю й ніхто не хотів цим завдати шкоди. Про це він сказав під час візиту до місця події, пише
“Це надзвичайно складна ситуація для України, і є великі емоції, також є великий стрес”, – зазначив польський президент.
Політик нагадав, що наша країна зазнала потужних масованих ракетних атак ворога впродовж останніх днів, під час яких РФ “безжально і брутально випустила кілька сотень ракет”. Він зазначив, що росіяни вдарили по містах майже на всій території України, включаючи регіони неподалік кордону з Польщею.
“Гинули люди, прості громадяни – не українські воїни, а звичайні мирні жителі. Тому це надзвичайно складна ситуація … Ні для кого не дивно, що є емоції, що є емоції у президента (України – ред.). Президент також сильно переймається тим, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цю посаду, і за яке він відчуває відповідальність”, – пояснив Дуда.