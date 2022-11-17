ЗСУ проводять навчання під Києвом: фото
На околицях столиці тривають навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Бійцям належить відпрацювати навички та вміння на суші, на воді та в повітрі, інформує
Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.
За його словами, військовим посталене завдання виконати розвідку противника, інженерного обладнання місцевості, спланувати вогневе ураження на дальніх підступах та навіть вклинення у бойові порядки українських військ, здійснити контратаки. Також відпрацювали надання пораненим домедичної допомоги, здійснення евакуації з поля бою.
Олександр Павлюк зазначив, що в навчаннях беруть участь механізовані, танкові, артилерійські підрозділи, підрозділи річкової флотилії, армійської авіації, тероборони, Нацгвардії.