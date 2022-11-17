ЗСУ проводять навчання під Києвом: фото

На околицях столиці тривають навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Бійцям належить відпрацювати навички та вміння на суші, на воді та в повітрі, інформує Апостроф.

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За його словами, військовим посталене завдання виконати розвідку противника, інженерного обладнання місцевості, спланувати вогневе ураження на дальніх підступах та навіть вклинення у бойові порядки українських військ, здійснити контратаки. Також відпрацювали надання пораненим домедичної допомоги, здійснення евакуації з поля бою.

Олександр Павлюк зазначив, що в навчаннях беруть участь механізовані, танкові, артилерійські підрозділи, підрозділи річкової флотилії, армійської авіації, тероборони, Нацгвардії.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Блок рекламы


Похожие новости
Ракетний удар по Дніпру: з'явилися нові фото та відеоРакетний удар по Дніпру: з'явилися нові фото та відео
Польща проводить військові навчання, де відпрацьовує дії на випадок знищення енергетичних об’єктівПольща проводить військові навчання, де відпрацьовує дії на випадок знищення енергетичних об’єктів
У Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибухуУ Мелітополі вчинили замах на колаборанта Трухіна: фото з місця вибуху
Був депутатом від ОПЗЖ: партизани добралися до відомого колаборанта, фото з місцяБув депутатом від ОПЗЖ: партизани добралися до відомого колаборанта, фото з місця
Дві області залишилися без світла: фото та відео підірваного окупантами енергооб'єктаДві області залишилися без світла: фото та відео підірваного окупантами енергооб'єкта
У Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фотоУ Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фото
Так само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з МелітополяТак само починалось у Херсоні: у мережі показали фото з Мелітополя
"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації"Працювала" армія мародерів: фото квартир мешканців Херсонщини після деокупації
У Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортуровоїУ Снігурівці окупанти по-звірячому катували українців та українок: фото тортурової
Як виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосуЯк виглядають зруйновані мости та переправи окупантів на Херсонщині: фото з космосу
Последние новости
Подгружаем последние новости