ЗСУ проводять навчання під Києвом: фото

На околицях столиці тривають навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва. Бійцям належить відпрацювати навички та вміння на суші, на воді та в повітрі, інформує Апостроф .

Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За його словами, військовим посталене завдання виконати розвідку противника, інженерного обладнання місцевості, спланувати вогневе ураження на дальніх підступах та навіть вклинення у бойові порядки українських військ, здійснити контратаки. Також відпрацювали надання пораненим домедичної допомоги, здійснення евакуації з поля бою.

Олександр Павлюк зазначив, що в навчаннях беруть участь механізовані, танкові, артилерійські підрозділи, підрозділи річкової флотилії, армійської авіації, тероборони, Нацгвардії.