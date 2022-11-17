Найбільший з початку війни: Фінляндія анонсує новий пакет військової допомоги для України

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо сьогодні ухвалив рішення про надання нового великого пакету військової допомоги для України. Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони Фінляндії.

Вартість десятого пакету оборонної підтримки сягатиме 55,6 мільйона євро, а загальна вартість усієї допомоги від Фінляндії вже становить160,4 мільйона євро.

"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Спектр оборонної допомоги, яка зараз надсилається, є найбільшим на сьогоднішній день", - заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Під час прийняття рішення про надання нового пакету були враховані як потреби України, так і ресурси Сил оборони Фінляндії.

З метою забезпечення вдалої доставки допомоги до місця призначення, більш детальна інформація про зміст пакету, способу доставки та графіку не надається.