У Кремлі визнали, що б’ють по енергетиці України, намагаючись схилити владу до переговорів

Там назвали удари “наслідком дій української сторони”.

У Кремлі підтвердили, що російські військові завдають ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України через “відмову” нашої влади від переговорів. Таку позицію висловив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Він зазначив, що українці не мають електрики й опалення в багатьох районах нібито через дії Києва, який зокрема, не веде переговори з Москвою.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більше того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж треба говорити", – заявив Пєсков.


Максим Царук, ZN.ua





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