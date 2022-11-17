Кулеба поговорив з Блінкеном про нове озброєння для України

Глава МЗС наголосив, що важливо продовжувати підтримку країни, інформує ZN.ua.

Кулеба поговорив з Блінкеном про нове озброєння для України
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретерам США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили російський ракетний терор та постачання зброї для оборони України. Про це очільник МЗС України написав на своїй сторінці у Twitter.

«У мене була розмова з держсекретарем Блінкеном просто під час чергового масштабного ракетного обстрілу України сьогодні вранці. Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови», - повідомив Кулеба.

Головний український дипломат відзначив підтримку США у війні з РФ, а також наголосив, що необхідно пришвидшити постачання систем ППО.

«NASAMS уже довела свою ефективність. Я також переконаний, що час Patriot настав», - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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