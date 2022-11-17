Угорщина та Іран співпрацюватимуть в економічній галузі

Таким чином Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході, інформує ZN.ua.

Угорщина та Іран співпрацюватимуть в економічній галузі
© Szijj?rt? P?ter/Facebook

Підсанкційний Іран стане новим економічним партнером Угорщини. Про це, на своїй сторінці у Facebook, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з міністром економіки Ірану Ехсаном Хандузі.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - наголосив Сіярто.

Глава угорського МЗС також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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