Угорщина та Іран співпрацюватимуть в економічній галузі

Підсанкційний Іран стане новим економічним партнером Угорщини. Про це, на своїй сторінці у Facebook, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з міністром економіки Ірану Ехсаном Хандузі.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - наголосив Сіярто.

Глава угорського МЗС також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".