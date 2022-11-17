Росія обстріляла газові родовища на сході України

Росія обстріляла газові родовища на сході України
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Вранці в четвер, 15 листопада, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України, повідомили в НАК “Нафтогаз України”

“Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Наразі фахівці Укргазвидобування оцінюють наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, - повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України»Олексій Чернишов.

Рятувальники вже ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.


Ірина Знась, ZN.ua





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