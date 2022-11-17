Угорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовились
Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином, Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.
За його словами, країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. В Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.
"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - заявив Сіярто.
Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".
Нагадаємо, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких країна-агресор завдає ударів по інфраструктурі України.