Угорщина пішла на співпрацю з Іраном, який допомагає обстрілювати Україну: про що домовились

Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки. Таким чином, Будапешт нібито хоче нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідоми в міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook.

За його словами, країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. В Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході", - заявив Сіярто.

Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".

Нагадаємо, Іран продовжує постачати Росії дрони-камікадзе, за допомогою яких країна-агресор завдає ударів по інфраструктурі України.