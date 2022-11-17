"Писали листа Пушиліну": СБУ встановила колаборантів, які кликали "руській мір" на Донбас

Правоохоронці встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты ДНР", які були серед організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, виконуючи завдання Кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини.

Про це інформує Служба безпеки України, інформує Апостроф.

Посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет Росії, допомагали Москві під виглядом "громадських" ініціатив приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України.

Саме вони направили "термінове звернення" до ватажка терористів Дениса Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.

Перед підготовкою "листа" зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У заходах також активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Всім дванадцятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності.

Зазначається, що загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області.


Олексій Руденко, Апостроф





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