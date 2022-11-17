Швеція змінила конституцію для посилення антитерористичного законодавства

Це було вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на вступ в НАТО, інформує ZN.ua.

Швеція змінила конституцію для посилення антитерористичного законодавства
© Flickr/bah69

Парламент Швеції ухвалив поправки до конституції, які дозволять ухвалювати більш жорсткі антитерористичні закони, що є ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на вступ в НАТО. Про це повідомляє Euronews.

Після вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія відмовилися від своєї давньої політики позаблоковості і подали заявки на вступ до військового альянсу.

Але Туреччина заблокувала заявки Швеції та Фінляндії на вступ в НАТО, звинувативши Стокгольм, зокрема, в тому, що він є «притулком для терористів».

Поправка до конституції була прийнята 278 голосами парламенту Швеції, який складається з 349 місць. Зміни дозволяють запроваджувати нові закони, щоб «обмежити свободу об'єднань, які можуть брати участь в тероризмі або підтримують його».

На думку постійного комітету парламенту Швеції з конституційних питань, який рекомендував депутатам схвалити пропозицію, це дозволить «ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичну організацію»

Експерти кажуть, що нове законодавство полегшить переслідування членів Робітничої партії Курдистану, внесеної до «чорного списку» Туреччиною і більшістю її західних союзників.

Зміни набудуть чинності з 1 січня.

Під час візиту до Анкари минулого тижня новий прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав конституційні поправки «великим кроком».

«Швеція зробить великі кроки до кінця року і на початку наступного року, які дадуть правоохоронним органам країни більше сили для боротьби з тероризмом», - сказав він на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Наразі лише Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції на вступ в Альянс.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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