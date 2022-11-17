WP: Війна Росії проти України паралізувала глобальну політику

План був зовсім не таким. Ближче до кінця минулого року, коли Індонезія отримала перехідне президентство в G20, чиновники в Джакарті побачили можливість продемонструвати лідерство на світовій арені. Роками аналітики розглядали Індонезію як країну з величезним потенціалом, яка досі не проявилася себе на повну силу. Зрештою, це найбільша мусульманська країна світу, одна з найбільших демократій і важливий економічний двигун Азії.

Це був шанс поставити індонезійський відбиток на тривожних глобальних викликах сучасності: від зміни клімату до продовольчої безпеки і ослаблення боргового тягаря після пандемії. На G20 припадає приблизно 60% світового населення і 80% ВВП . Якщо Рада безпеки ООН зберігає застарілу політичну архітектуру, яка виникла з попелу Другої світової війни, а G7 залишається клубом «старої гвардії» Заходу (плюс Японія), то G20 більш точно відображає сучасний світ. І Індонезія - господар цьогорічного саміту - збиралася взяти лідерство в свої руки, - пише Washington Post .

А потім почалася російська війна проти України. І індонезійський момент під софітами був затьмарений. Цілі місяці перед зустріччю лідерів на Балі точилися інтриги навколо списку запрошених. Західні чиновники дали зрозуміти, що не хочуть мати прямих контактів з Владіміром Путіним. Зрештою, російський автократ вирішив не приїжджати. Але справжні розбіжності збереглися. І далекосяжні наслідки російської війни нависли над процесами.

Комюніке, яке було схвалене на закритті саміту G20 у середу, стало натяком на більш широкі розколи. Попри те, що такі країни як Китай і Індія публічно закликали зупинити війну, вони не змінили свої публічні позиції і не почали відкрито критикувати Кремль, який почав кровопролиття.

«Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні і наголошують, що вона створює величезні людські страждання і загострює існуючі вразливості глобальної економіки», - йдеться в комюніке.