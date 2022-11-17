WP: Війна Росії проти України паралізувала глобальну політику

Саміт G20 показав, що світова політична спільнота не може вирішувати найбільш критичні проблеми, поки триває російська агресія, інформує ZN.ua.

План був зовсім не таким. Ближче до кінця минулого року, коли Індонезія отримала перехідне президентство в G20, чиновники в Джакарті побачили можливість продемонструвати лідерство на світовій арені. Роками аналітики розглядали Індонезію як країну з величезним потенціалом, яка досі не проявилася себе на повну силу. Зрештою, це найбільша мусульманська країна світу, одна з найбільших демократій і важливий економічний двигун Азії.

Це був шанс поставити індонезійський відбиток на тривожних глобальних викликах сучасності: від зміни клімату до продовольчої безпеки і ослаблення боргового тягаря після пандемії. На G20 припадає приблизно 60% світового населення і 80% ВВП. Якщо Рада безпеки ООН зберігає застарілу політичну архітектуру, яка виникла з попелу Другої світової війни, а G7 залишається клубом «старої гвардії» Заходу (плюс Японія), то G20 більш точно відображає сучасний світ. І Індонезія - господар цьогорічного саміту - збиралася взяти лідерство в свої руки, - пише Washington Post.

А потім почалася російська війна проти України. І індонезійський момент під софітами був затьмарений. Цілі місяці перед зустріччю лідерів на Балі точилися інтриги навколо списку запрошених. Західні чиновники дали зрозуміти, що не хочуть мати прямих контактів з Владіміром Путіним. Зрештою, російський автократ вирішив не приїжджати. Але справжні розбіжності збереглися. І далекосяжні наслідки російської війни нависли над процесами.

Комюніке, яке було схвалене на закритті саміту G20 у середу, стало натяком на більш широкі розколи. Попри те, що такі країни як Китай і Індія публічно закликали зупинити війну, вони не змінили свої публічні позиції і не почали відкрито критикувати Кремль, який почав кровопролиття.

«Більшість учасників рішуче засуджують війну в Україні і наголошують, що вона створює величезні людські страждання і загострює існуючі вразливості глобальної економіки», - йдеться в комюніке.


Лесь Димань, ZN.ua





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