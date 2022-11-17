Ізраїль дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами

Це відбулося завдяки, зокрема, зусиллям дипломатії з боку США, інформує ZN.ua.

Ізраїль дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами
© JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Ізраїль надав дозвіл країнам НАТО постачати в Україну системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти, повідомляють журналісти ізраїльського видання Haaretz.

До систем, на постачання яких надано дозвіл, входять електрооптичні та для керування вогнем.

Крім того, Ізраїль домовився з НАТО про закупівлю «стратегічних матеріалів» для Збройних сил України.

За даними Haaretz, Ізраїль погодився зробити це після того, як адміністрація президента США Джо Байдена закликала його перестати постачати Україні лише гуманітарну допомогу і допомогти повноцінно.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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