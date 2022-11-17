Ізраїль дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами

Ізраїль надав дозвіл країнам НАТО постачати в Україну системи озброєнь, які містять ізраїльські компоненти, повідомляють журналісти ізраїльського видання Haaretz .

До систем, на постачання яких надано дозвіл, входять електрооптичні та для керування вогнем.

Крім того, Ізраїль домовився з НАТО про закупівлю «стратегічних матеріалів» для Збройних сил України.