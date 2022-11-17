У Дніпрі є постраждалі внаслідок удару, пошкоджено Південмаш

Прем’єр заяви також про атаки га газовидобуток.

У Дніпрі є постраждалі внаслідок удару, пошкоджено Південмаш
© dneprua.biz

Під час ракетної атаки на місто Дніпро у четвер, 15 листопада, було пошкоджено Південний машинобудівний завод, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

«Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомбять нашу газовидобувну галузь, бомблять наші підприємства у Дніпрі, Південмаш», - сказав він під час виступу.

У той же час міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про щонайменше трьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару.

«На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років», - написав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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