У Дніпрі є постраждалі внаслідок удару, пошкоджено Південмаш

Під час ракетної атаки на місто Дніпро у четвер, 15 листопада, було пошкоджено Південний машинобудівний завод, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

«Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомбять нашу газовидобувну галузь, бомблять наші підприємства у Дніпрі, Південмаш», - сказав він під час виступу.

У той же час міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про щонайменше трьох постраждалих внаслідок російського ракетного удару.

«На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже три людини, включаючи дитину 15 років», - написав він.