Новостей.COM ⇒
2022-11-17
Мінус 7 танків та 400 окупантів: зведення втрат ворога в Україні
Триває 267 доба повномасштабного російського вторгнення: за цей час країна-терористка Росія втратила близько 83 110 окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує
Про загальні бойові втрати російських окупантів повідомили у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17 листопада.
Втрати ворога в повномасштабній війні проти України:
- особового складу ? близько 83110 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ? 2878 (+7) од,
- бойових броньованих машин ? 5804 (+7) од,
- артилерійських систем – 1860 (+0) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ? 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),
- крилаті ракети ? 474 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од,
- спеціальна техніка ? 160 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф