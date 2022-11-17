Мінус 7 танків та 400 окупантів: зведення втрат ворога в Україні

Триває 267 доба повномасштабного російського вторгнення: за цей час країна-терористка Росія втратила близько 83 110 окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати російських окупантів повідомили у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17 листопада.

Втрати ворога в повномасштабній війні проти України: