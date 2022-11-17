Мінус 7 танків та 400 окупантів: зведення втрат ворога в Україні

Триває 267 доба повномасштабного російського вторгнення: за цей час країна-терористка Росія втратила близько 83 110 окупантів і ще десятки тисяч одиниць військової техніки, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати російських окупантів повідомили у зведенні Генштаба ЗСУ станом на 17 листопада.

Втрати ворога в повномасштабній війні проти України:

  • особового складу ? близько 83110 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2878 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ? 5804 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1860 (+0) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ? 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6),
  • крилаті ракети ? 474 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) од,
  • спеціальна техніка ? 160 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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