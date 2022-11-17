Китай вкрав більше даних США, «ніж усі інші країни разом узяті» — директор ФБР

США мають занепокоєння з приводу національної безпеки, коли мова йде про Китай, інформує ZN.ua.

Китай вкрав більше даних США, «ніж усі інші країни разом узяті» — директор ФБР
© Pixabay

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Китай викрав більше американських даних, «ніж усі інші країни разом узяті». Про це повідомляє The Hill.

«Величезна хакерська програма Китаю є найбільшою в світі, і вони вкрали більше особистих і ділових даних американців, ніж будь-які інші країни разом узяті», - сказав Рей на щорічних слуханнях Комітету з внутрішньої безпеки Палати представників США.

Директор ФБР підкреслив, що США мають занепокоєння з приводу національної безпеки, коли мова йде про Китай.

За його словами, TikTok і його материнська компанія ByteDance, що базується в Китаї, є однією з основних проблем, що викликають занепокоєння розвідки.

«Китайський уряд може використовувати їх для контролю збору даних про мільйони користувачів або контролю алгоритму рекомендацій, який може бути використаний для операцій впливу, якщо вони так вирішать, або для контролю програмного забезпечення на мільйонах пристроїв, що дає можливість потенційно скомпрометувати персональні пристрої», - сказав Рей про проблеми, пов'язані з TikTok.

Досі залишаються невирішеними питання щодо обміну даними між китайськими компаніями та урядом у Пекіні, сказав Рей. За його словами, «існує низка занепокоєнь щодо того, що насправді відбувається».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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