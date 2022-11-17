Росіяни в Енергодарі вилучили і планують знищити підручники з історії України – Генштаб

На окупованих територіях загарбники проводять русифікацію та фільтраційні заходи, інформує ZN.ua.

Росіяни в Енергодарі вилучили і планують знищити підручники з історії України – Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Російські окупанти проводять русифікацію та фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Про це сказано у зведенні Генштабу за 17 листопада.

У Каховському районі ворог посилив фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження Силами оборони його позицій. У самій Каховці російські загарбники, за інформацією Генштабу, мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також окупанти не полишають спроб знищення української культури та насадження своєї на тимчасово зайнятій території України. У місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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