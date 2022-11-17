На Харківщині війська РФ пошкодили об'єкти газодобувної галузі, є постраждалі — голова ОВА

Унаслідок ракетних ударів військ РФ по Ізюмському району Харківської області пошкоджено об'єкти газодобувної галузі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«У нас були удари по Ізюмському району, це газодобувна галузь. Є руйнування», - сказав Синєгубов.

За його словами, завдяки силам ППО вдалося не допустити ворожих ракетних ударів по Харкову.

«Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загоряння та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу», - додав голова ОВА.

Він також повідомив, що війська РФ завдали ще чотири ракетних удари по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Щодо наслідків ударів інформація уточнюється.

Синєгубов закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Крім того, фахівці намагаються ліквідувати наслідки попередніх атак РФ .

Наразі в області близько 20 тисяч користувачів залишаються без електрики, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи продовжуються.