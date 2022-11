Росія змінила ключове завдання в війні проти України — британська розвідка

Знищення інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні, заявляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики нагадують, що 15 листопада Росія завдала понад 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України. Це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення.

Ракети запускалися з повітряних, морських і наземних платформ. І хоча велика частина ракет була успішно перехоплена, Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії, доступної з національної мережі.

«Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання. Водночас продовження ударів такого масштабу глибоко зачіпає російські запаси звичайних крилатих ракет», - зазначають у британській розвідці.