Росія змінила ключове завдання в війні проти України — британська розвідка

Військові об’єкти більше не є пріоритетом для знищення, інформує ZN.ua.

Росія змінила ключове завдання в війні проти України — британська розвідка
© современное-вооружение.рф

Знищення інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні, заявляють аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Аналітики нагадують, що 15 листопада Росія завдала понад 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України. Це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення.

Ракети запускалися з повітряних, морських і наземних платформ. І хоча велика частина ракет була успішно перехоплена, Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії, доступної з національної мережі.

«Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання. Водночас продовження ударів такого масштабу глибоко зачіпає російські запаси звичайних крилатих ракет», - зазначають у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/2OxkATVv01

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/ia3CMnGxxE

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) November 17, 2022


Ірина Знась, ZN.ua





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