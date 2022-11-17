The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну

Президент Франції Еммануель Макрон наступного року поїде в Пекін. Він переконаний, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може зіграти роль посередника, щоб запобігти початку широкомасштабних боїв в Україні в лютому.

Як пише The Guardian , про це французький президент сказав на закритті саміту G20, який пройшов на індонезійському острові Балі.

«Я переконаний, що Китай може зіграти більш важливу роль посередника у наступні місяці, щоб запобігти жорсткішого повернення сухопутних наступальних операцій на початку лютого», - сказав Макрон.