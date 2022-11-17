Новостей.COM ⇒
2022-11-17
The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну
На думку президента Франції, в лютому в Україні можуть відновитися широкомасштабні наступальні операції, інформує
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr
Президент Франції Еммануель Макрон наступного року поїде в Пекін. Він переконаний, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може зіграти роль посередника, щоб запобігти початку широкомасштабних боїв в Україні в лютому.
Як пише
«Я переконаний, що Китай може зіграти більш важливу роль посередника у наступні місяці, щоб запобігти жорсткішого повернення сухопутних наступальних операцій на початку лютого», - сказав Макрон.
Лесь Димань, ZN.ua