The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну

На думку президента Франції, в лютому в Україні можуть відновитися широкомасштабні наступальні операції, інформує ZN.ua.

The Guardian: Макрон поїде в Китай говорити про Україну
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республіки Франція/flickr

Президент Франції Еммануель Макрон наступного року поїде в Пекін. Він переконаний, що лідер Китаю Сі Цзіньпін може зіграти роль посередника, щоб запобігти початку широкомасштабних боїв в Україні в лютому.

Як пише The Guardian, про це французький президент сказав на закритті саміту G20, який пройшов на індонезійському острові Балі.

«Я переконаний, що Китай може зіграти більш важливу роль посередника у наступні місяці, щоб запобігти жорсткішого повернення сухопутних наступальних операцій на початку лютого», - сказав Макрон.


Лесь Димань, ZN.ua





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