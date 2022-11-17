Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку та пояснив причини

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що написав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook.

Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку та пояснив причини
Фото: facebook.com/valerij.packan

Деталі

За його словами, Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

«Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці — наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З „гостинцем“ — вручили підозру мені як ініціатору перевірки», — розповів Пацкан.

За його словами, не робити свою роботу — підло, закривати очі на безглузде використання коштів — злочинно, а влаштовувати політичні розбірки — низько.

«Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку», — заявив Пацкан.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що на засіданні Бюджетного Комітету ВРУ вже підтримали заяву про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової Палати.

«Була дуже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана…Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста голови Рахункової. В результаті прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати», — заявив Железняк.





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Блок рекламы


Похожие новости
Ненсі Пелосі йде з посади спікера Палати представниківНенсі Пелосі йде з посади спікера Палати представників
На Харківщині війська РФ пошкодили об'єкти газодобувної галузі, є постраждалі — голова ОВАНа Харківщині війська РФ пошкодили об'єкти газодобувної галузі, є постраждалі — голова ОВА
Міллі пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєюМіллі пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю
Пацкан підтвердив написання заяви про відставку та звинуватив НАБУ в підставіПацкан підтвердив написання заяви про відставку та звинуватив НАБУ в підставі
Будуть тривалі відключення світла– голова Київської ОВА Олексій Кулеба дав поради, як підготуватисяБудуть тривалі відключення світла– голова Київської ОВА Олексій Кулеба дав поради, як підготуватися
CNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причинуCNN: Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном не змінить позицію Китаю щодо війни в Україні, китайський експерт пояснив причину
Вибори у США: результати голосування до Палати представниківВибори у США: результати голосування до Палати представників
Ексголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходуЕксголова НБУ Шевченко прокоментував інформацію щодо обрання запобіжного заходу
Голова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусовоГолова ОАСК сім разів ігнорував засідання ВАКС – його вирішили привести туди примусово
У росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуаціюУ росіян майже не залишилося іранських дронів для атаки України, але є й неприємна новина: Рєзніков пояснив ситуацію
Последние новости
Подгружаем последние новости