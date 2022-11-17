Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку та пояснив причини

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що написав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook.

Фото: facebook.com/valerij.packan

Деталі

За його словами, Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

«Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці — наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З „гостинцем“ — вручили підозру мені як ініціатору перевірки», — розповів Пацкан.

За його словами, не робити свою роботу — підло, закривати очі на безглузде використання коштів — злочинно, а влаштовувати політичні розбірки — низько.

«Я не братиму в цьому участі. Бо присягав народу України. Не кабінетам. А народу. Написав заяву про відставку», — заявив Пацкан.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що на засіданні Бюджетного Комітету ВРУ вже підтримали заяву про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової Палати.

«Була дуже довга дискусія щодо подальшої долі пана Пацкана…Незрозуміло було, чи залишається він членом Рахункової (без статусу очільника) після звільнення з поста голови Рахункової. В результаті прийняли рішення звільняти і з голови, і з члена Рахункової палати», — заявив Железняк.