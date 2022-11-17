Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8

Міністерство оборони Хорватії планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Рішення має затвердити уряд країни. Про це пише Jutarnji .

Передачу техніки Україні в хорватському Міноборони вважають раціональним рішенням, оскільки незабаром деякі вертольоти вже завершують ресурси для технічного обслуговування. Як пише видання, ці гелікоптери будуть виведені з ладу до 2026 року і капітальний ремонт уже не робитимуть. Головна їхня проблема – це відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності.