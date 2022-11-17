Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8

Хорватське Міноборони ухвалило рішення, слово – за урядом країни, інформує ZN.ua.

Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8

Міністерство оборони Хорватії планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ. Рішення має затвердити уряд країни. Про це пише Jutarnji.

Передачу техніки Україні в хорватському Міноборони вважають раціональним рішенням, оскільки незабаром деякі вертольоти вже завершують ресурси для технічного обслуговування. Як пише видання, ці гелікоптери будуть виведені з ладу до 2026 року і капітальний ремонт уже не робитимуть. Головна їхня проблема – це відсутність пристроїв та обладнання для оперативної сумісності.

Керівництво Хорватії провело консультації зі США, щоб домовитися про продаж вертольотів Black Hawk, щоб замінити ними Мі-8, які передадуть Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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