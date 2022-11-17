Неподалік Мелітополя російські військові змушують жителів рити окопи – Федоров

В окупованих селах Мелітопольського району, війська країни-агресорки змушують цивільних мешканців рити окопи. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Після того, як рашисти побігли з на той час окупованого Херсона більшість особового складу, тяжкого озброєння залишили на території Мелітопольського району. Сьогодні вони заселяються в села, виселяють людей. З'явилась примусова трудова повинність - всі мешканці села мають виходити і рити окопи", - повідомив він.

Федоров додав, що раніше загарбники заявляли, що готові платити за роботу, залучали лише чоловіків, яких брали в полон і випускали після того, як людина відпрацює на ритті окопів, а сьогодні змушують всіх людей рити окопи.