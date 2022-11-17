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2022-11-17
Рамзану Кадирову загрожує від 10 років до довічного ув'язнення
Кадиров вважається зниклим від 12 вересня.
© Інстаграм Рамзана Кадирова
Служба безпеки України оголосила у розшук очільника Чечні Рамзана Кадирова. Його дані містяться у
За даними Служби безпеки, Кадиров вважається особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків (стаття 110 частина 3 ККУ), а також у веденні агресивної війни (стаття 437 частина 2 ККУ).
Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.
Микита Ткаченко, ZN.ua