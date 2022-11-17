Рамзану Кадирову загрожує від 10 років до довічного ув'язнення

Кадиров вважається зниклим від 12 вересня.

Рамзану Кадирову загрожує від 10 років до довічного ув'язнення
© Інстаграм Рамзана Кадирова

Служба безпеки України оголосила у розшук очільника Чечні Рамзана Кадирова. Його дані містяться у переліку розшукуваних осіб на офіційному сайті бази розшуку МВС. На сайті йдеться про те, що Кадиров "зник 12 вересня".

За даними Служби безпеки, Кадиров вважається особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків (стаття 110 частина 3 ККУ), а також у веденні агресивної війни (стаття 437 частина 2 ККУ).

Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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