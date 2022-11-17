Зеленський відповів на прогнози розвідки щодо термінів закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський прокоментував прогноз директора Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо термінів закінчення війни і переломного моменту, який має настати навесні.

За словами президента, розвідка має свої прогнози, проте остаточних термінів передбачити не може ніхто.

"Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідок на основі положення ворога, їх стабільності. Є розуміння, коли вони ставали більш слабкішими, і на основі цього можна робити ті чи інші висновки", – заявив Зеленський в інтерв’ю журналістам.

Президент додав, що тактика та стратегія війни змінюється в залежності від розвитку подій та навів приклад співпраці Росії та Ірану, який поставляє Москві дрони та ракети для атак на Україну.

«Ресурс у нас обмежений, розтягувати війну ми не зацікавлені. Але вибір як закінчити війну і термін - ми обираємо як закінчити війну. Ми могли б віддати території і війни б не було, але ми обрали правильний шлях. Коли такий вибір - треба дивитись на ресурс, бо ми не знаємо, коли ця війна закінчиться", – пояснив Зеленський.