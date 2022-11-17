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2022-11-17
Посла Польщі викликали до МЗС Росії
Агресорка вважає, що вона не має стосунку до інциденту з ракетами на території Польщі, інформує
Росія викликала посла Польщі до Міністерства закордонних справ у Москві. Про це повідомила речниця міністерства Марія Захарова.
«Польський посол був викликаний до МЗС Росії», — заявила речниця.
За даними російських ЗМІ, посол перебував у дипломатичному відомстві близько 20 хвилин.
У МЗС РФ сьогодні вже вимагали від Варшави вибачень за нібито необґрунтовані звинувачення Росії у тому, що її ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей.
Напередодні Варшава викликала російського посла Сергєя Андрєєва.
Микита Ткаченко, ZN.ua