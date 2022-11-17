Посла Польщі викликали до МЗС Росії

Росія викликала посла Польщі до Міністерства закордонних справ у Москві. Про це повідомила речниця міністерства Марія Захарова.

«Польський посол був викликаний до МЗС Росії», — заявила речниця.

За даними російських ЗМІ, посол перебував у дипломатичному відомстві близько 20 хвилин.

У МЗС РФ сьогодні вже вимагали від Варшави вибачень за нібито необґрунтовані звинувачення Росії у тому, що її ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей.

Напередодні Варшава викликала російського посла Сергєя Андрєєва.