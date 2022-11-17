Посла Польщі викликали до МЗС Росії

Агресорка вважає, що вона не має стосунку до інциденту з ракетами на території Польщі, інформує ZN.ua.

Посла Польщі викликали до МЗС Росії

Росія викликала посла Польщі до Міністерства закордонних справ у Москві. Про це повідомила речниця міністерства Марія Захарова.

«Польський посол був викликаний до МЗС Росії», — заявила речниця.

За даними російських ЗМІ, посол перебував у дипломатичному відомстві близько 20 хвилин.

У МЗС РФ сьогодні вже вимагали від Варшави вибачень за нібито необґрунтовані звинувачення Росії у тому, що її ракети впали на території Польщі, вбивши двох людей.

Напередодні Варшава викликала російського посла Сергєя Андрєєва.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: Україна поскаржилась Заходу, що скоро не зможе ремонтувати мережі після обстрілів РосіїPolitico: Україна поскаржилась Заходу, що скоро не зможе ремонтувати мережі після обстрілів Росії
NYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому ХерсоніNYT: Американець розповів, як вісім місяців ховався від солдатів Росії в окупованому Херсоні
"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар": Зеленський про вибух у Польщі"Я не сумніваюсь, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар": Зеленський про вибух у Польщі
Україна повідомила США й партнерам про спробу перехопити ракету РФ біля місця удару в Польщі – CNNУкраїна повідомила США й партнерам про спробу перехопити ракету РФ біля місця удару в Польщі – CNN
Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по РосіїThe Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії
Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракетиGazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Українські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – ІгнатУкраїнські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – Ігнат
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
Последние новости
Подгружаем последние новости