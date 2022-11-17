Канада запровадила санкції проти іранських виробників безпілотників

Оттава також назавжди заборонила в'їзд до Канади тисячам іранських урядовців, інформує ZN.ua.

Канада запровадила санкції проти іранських виробників безпілотників
© Senate of Canada - S?nat du Canada/facebook

У середу Канада ввела санкції проти іранських виробників безпілотників, які використовувала Росію для нападу на Україну.

Дві компанії — Shahed Aviation Industries та Qods Aviation Industries — «грають ключову роль у поточній діяльності режиму, спрямованої на дестабілізацію міжнародного миру та безпеки», — йдеться у заяві міністра закордонних справ Мелані Жолі, повідомляє AFP.

Це включало, за її словами, «продаж зброї та надання іранських військовослужбовців для навчання та надання допомоги російським силам у використанні іранської зброї».

Під санкції Канади також потрапили головний військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та голова його командування БПЛА.

Стверджується, що компанії Shahed Aviation Industries та Qods Aviation Industries виробили смертоносні бойові безпілотники, які Росія використовувала, зокрема для атак на громадянську інфраструктуру в Україні.

Іран визнав, що відправляв безпілотники до Росії, але наполягав на тому, що їх поставив його союзник до вторгнення Москви до України.

Велика Британія та Європейський Союз уже запровадили санкції проти іранських офіційних осіб та збройових фірм у зв'язку з постачанням дронів.

Раніше цього тижня Оттава також назавжди заборонила в'їзд до Канади тисячам іранських чиновників.

«Це режим, який убив своїх громадян. Це режим, який також убив наших громадян», — заявив міністр громадської безпеки Марко Мендічино в понеділок, маючи на увазі жорстоке придушення протестів Тегераном і збитий ним рейс PS752 у січні 2020 року.

Внаслідок ракетного удару по комерційному авіалайнеру загинули 176 осіб, у тому числі 85 громадян та постійних жителів Канади.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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