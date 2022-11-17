США засудили китайського шпигуна до 20 років в'язниці

У середу федеральний суд США в Цинциннаті засудив громадянина Китаю Сю Яньцзюнь до 20 років ув’язнення. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції США .

5 листопада минулого року федеральне журі в Цинциннаті визнало його винним у змові з метою економічного шпигунства, змові з метою крадіжки комерційної таємниці, спробі економічного шпигунства та спробі викрадення комерційної таємниці кількох авіаційних і аерокосмічних компаній США .

Прокуратура вимагала 25 років позбавлення волі, аби цей випадок став пересторогою для інших потенційних зловмисників, проте адвокати заявили в попередніх судових клопотаннях, що такий вирок є жорсткішим за призначений іншим засудженим за подібні злочини.

42-річного громадянина Китаю затримали в Бельгії в 2018 році після розслідування ФБР. З 2003 року Сю був кар’єрним офіцером розвідки і дослужився до рангу заступника директора відділу в Міністерстві державної безпеки Китаю (MSS), агентстві розвідки та безпеки Китаю.

Відповідно до судових документів і свідчень, починаючи принаймні з грудня 2013 року Сю працював на викрадення комерційної таємниці компаній в Сполучених Штатах і за кордоном, які визнані лідерами в галузі авіації.

Він використовував псевдоніми, підставні компанії та університети, щоб обдурити співробітників цих компаній та отримати потрібну інформацію. Він також вербував співробітників для поїздок до Китаю, спочатку під виглядом того, що вони їдуть нібито для виступу в університеті, і навіть сплачував їм стипендії та покривав усі витрати у подорожах, інформує ZN.ua .

Як підкреслюють у Мін’юсті, все це він робив від імені уряду Китайської Народної Республіки.

У свою чергу, ще торік Міністерство закордонних справ Китаю назвало звинувачення проти Сю «чистою вигадкою».

Американські офіційні особи стверджують, що уряд Китаю становить найбільшу довгострокову загрозу економічній та національній безпеці США та вживає безпрецедентних зусиль, щоб викрасти важливі технології в американських компаній і дослідників.

Директор ФБР Крістофер Рей назвав дії Китаю «нахабними» і заявив, що його агентство відкриває нові контррозвідувальні справи, пов'язані з Китаєм, в середньому двічі на день.