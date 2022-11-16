ЗСУ вразили район скупчення окупантів на Луганщині: РФ втратила близько 50 солдатів загиблими й пораненими

Українські бійці продовжують завдавати російським окупантам втрат. У вівторок, 15 листопада, захисники вдарили по району концентрації ворожих солдатів у селі Денежникове Луганської області, у результаті чого агресор втратив близько 50 осіб загиблими й пораненими. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

Крім цього, минулого вівторка, 9 листопада, наші воїни ліквідували вісім загарбників і поранили ще 16 у районі міста Амвросіївка Донецької області.