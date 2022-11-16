NYT публікує новий заклик до переговорів з Росією: «У Києва нема сил, щоб вигнати ворога з російськомовного сходу»

Американський видавець і автор статті підозрює українську сторону в тому, що вона хотіла б втягнути США і НАТО у війну з Росією, на яку вони не хочуть, інформує ZN.ua.

NYT публікує новий заклик до переговорів з Росією: «У Києва нема сил, щоб вигнати ворога з російськомовного сходу»
© Колаж ZN.UA

У Вашингтоні неоднократно заявляли, що не збираються тиснути на Україну, щоб підштовхнути її до мирних переговорів з Росією. Зокрема, нещодавно на цьому наголосив радник президента США Джейк Салліван, який зауважив, що американська сторона ні на чому не наполягає у контактах з Києвом. І лише намагається допомогти нашій країні в обороні від Росії.

Втім, в США часом звучать голоси, які закликають посадити Київ і Москву за стіл переговорів. В статті для New York Times американський видавець і екс-головинй редактор журналу The Nation Катріна ванден Хювел пише, що дипломатія - це здоровий глузд. Вона помітила ознаки того, що в Білому домі теж хоч і повільно, але починають це розуміти.

Американський видвець пише, що Росія вже фактично програла у війні. Мрії Владіміра Путіна про анексію України не збулися. Слабкість його армії була викрита, його економіка підірвана, країна - ізольована, а підтримка ослаблена. Вона вказує на катастрофічні втрати серед російських військових. Ті, солдати, які ще є у Москви, морально зламані і їм невистачає боєприпасів. Але Ванден Хювел пише також, що Україна теж втратила на полі битви «щонайменше 100 тисяч» солдатів.


Лесь Димань, ZN.ua





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