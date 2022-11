У Міноборони подякували Швеції за системи ППО

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за пакет військової допомоги у розмірі 720 мільйонів шведських крон.

«Хороші новини зі Скандинавії: Швеція оголосила про черговий пакет допомоги в галузі безпеки України на суму 720 млн. шведських крон. Системи ППО, автомобілі, зимове спорядження допоможуть нашим солдатам та підтримають боротьбу України. Дякую прем'єр-міністру Ульфу Крістерсону», - написав Резніков у Twitter .