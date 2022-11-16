У Міноборони подякували Швеції за системи ППО

Швеція надала найбільший пакет військової допомоги.

У Міноборони подякували Швеції за системи ППО
© News Wave

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону за пакет військової допомоги у розмірі 720 мільйонів шведських крон.

«Хороші новини зі Скандинавії: Швеція оголосила про черговий пакет допомоги в галузі безпеки України на суму 720 млн. шведських крон. Системи ППО, автомобілі, зимове спорядження допоможуть нашим солдатам та підтримають боротьбу України. Дякую прем'єр-міністру Ульфу Крістерсону», - написав Резніков у Twitter.

Good news from Scandinavia: Швеція невідома ще одна package of security assistance for ?? worth SEK 720m.
Air defence systems, vehicles, winter equipment help our soldiers and support Ukraine's fight.
Thank you to PM Ulf Kristersson #DefMin @PlJonson and the ?? люди. pic.twitter.com/zEBA9ed9X4

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 16, 2022

Попередні пакети допомоги від Швеції включали бронежилети, шоломи та реактивні ракети. Загалом Швеція раніше передала Україні допомоги на суму понад 1 мільярд крон.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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