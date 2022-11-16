Рада закликала G20 виключити Росію із групи

Дії держави не відповідають принципам Великої двадцятки, кажуть депутати, інформує ZN.ua.

Рада закликала G20 виключити Росію із групи
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Верховна Рада України ухвалила звернення до держав «Великої двадцятки» із закликом виключити Росію із її складу. За відповідне звернення до партнерів українського парламенту проголосували 310 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Депутати зазначають, що дії Росії не відповідають цілям та принципам G20, тому пропонують виключити її із складу та засудити терористичні дії РФ, «спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу. При цьому членів Двадцятки закликають посилити санкційний тиск на РФ, щоб зупинити війну і глобальну світову кризу, створену державою-агресором.

Саму Росію парламент України припинити злочин агресії, вивівши підрозділи збройних сил та інших підконтрольних державі-агресору незаконних військових формувань та поважати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

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Ірина Знась, ZN.ua





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