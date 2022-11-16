Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"

Трагедія сталася виключно через те, що РФ розпочала чергову хвилю ракетного терору проти нашої держави, інформує ZN.ua.

Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі:
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Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що країни-члени Євросоюзу єдині в переконанні того, що саме РФ несе відповідальність за вчорашнє падіння ракети на території однієї з країн НАТО. Його слова цитує видання WNP.

"Усі країни-учасниці підкреслили, що Росія несе пряму відповідальність за вчорашню трагедію, за загибель двох громадян Польщі. Це результат російської агресії проти України", - підкреслив Садось.

Він додав, що вчорашній інцидент трапився виключно через те, що РФ здійснила чергову хвилю ракетного терору проти України. Посол також зауважив, що ситуація в Польщі зараз є темою номер один в Євросоюзі, її обговорювали в тому числі й на засіданні Комітету постійних представників.

"Усі країни-члени висловили свою повну підтримку та солідарність з польським урядом і польською владою в поточній ситуації", - сказав він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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