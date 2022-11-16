Німеччина передасть ЗСУ новий пакет допомоги, зокрема боєприпаси для РСЗВ MARS II

Німеччина анонсувала передачу Україні чергового пакету військової допомоги, йдеться на сайті німецького міністерства оборони.

Новий пакет військової допомоги включає:

боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II;

засоби захисту від дронів;

пристрої розмінування;

автомобільна техніка та запчастини;

польові обігрівачі.

"Уряд Німеччини підтримує українську армію у тісній співпраці зі своїми партнерами та союзниками. У цьому списку представлено огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять постачання зі складів бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються за рахунок коштів так званої тренувальної допомоги федерального уряду", – зазначається у повідомленні відомства.