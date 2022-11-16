Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $287 мільйонів

Швеція надасть Україні нову військову допомогу на суму 3 млрд крон ($287 млн). Це найбільший на сьогодні оборонний пакет, який включає систему ППО. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє Reuters.

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на $287 мільйонів
Фото: pixabay.com


Подробиці

Попередній внесок Швеції, яка подала заявку на вступ до НАТО разом із сусідньою Фінляндією, варіювався від простого обмундирування, такого як каски та бронежилети, до реактивних гранатометів та ракет.

«Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. Це найбільша робота, яку ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів у тому, що, на їхню думку, їм потрібно прямо зараз», — заявив Крістерссон на пресконференції.

Що включає новий пакет військової допомоги

Міністр оборони Пал Джонсон заявив, що новий пакет військової техніки включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси зі складських запасів її збройних сил, такі необхідні для захисту України від запеклого натиску російських ракет в останні тижні.

Попередній соціал-демократичний уряд Швеції, який програв правій коаліції Крістерссона на виборах у вересні, погодив кілька траншів допомоги Україні, як військової, так і гуманітарної, на суму понад 1 млрд крон.

Артилерійська система Archer протягом деякого часу посідала перше місце у списку побажань України, але не була включена до нового пакету допомоги, хоча Джонсон не виключив її у майбутньому і сказав, що буде надано додаткову підтримку.

Крістерссон також сказав, що уряд уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних із вибухом у Польщі недалеко від кордону з Україною у вівторок, і що для отримання чіткішої картини того, що сталося, потрібна додаткова інформація.





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