У Міноборони підтвердили звільнення Макіївки: карта

Міністерство оборони України підтвердило, що ЗСУ контролюють село Макіївка у Луганській області.

"Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть — наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців.

Та українські захисники повернули Макіївку додому – до України!", - зазначило міністерство у Facebook.

У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.