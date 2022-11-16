Новостей.COM ⇒
2022-11-16
У Міноборони підтвердили звільнення Макіївки: карта
У населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку, інформує
© Getty Images
Міністерство оборони України підтвердило, що ЗСУ контролюють село Макіївка у Луганській області.
"Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть — наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців.
Та українські захисники повернули Макіївку додому – до України!", - зазначило міністерство у
У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Анна Конюченко, ZN.ua