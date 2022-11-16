У Міноборони підтвердили звільнення Макіївки: карта

У населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку, інформує ZN.ua.

У Міноборони підтвердили звільнення Макіївки: карта
© Getty Images

Міністерство оборони України підтвердило, що ЗСУ контролюють село Макіївка у Луганській області.

"Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть — наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців.
Та українські захисники повернули Макіївку додому – до України!", - зазначило міністерство у Facebook.

У Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів, повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua





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