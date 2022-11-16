У Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнів

Там зазначають, що ситуацію з енергетикою вдалося стабілізувати, але відключення все ж потрібні. В тому числі й аварійні, інформує ZN.ua.

У Зеленського попередили, що на відновлення інфраструктури після вчорашнього терору може піти до двох тижнів
© ukrainer

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко попередив, що на те, аби відновити об'єкти, які постраждали під час вчорашніх російських атак, може піти до двох тижнів. Про це він розповів під час телемарафону.

"Щодо термінів, це залежить від різних об'єктів. Різні об'єкти з різним ступенем руйнувань, десь 2-3 дні, десь тиждень, десь два. Все залежить від того, про який об'єкт ми кажемо", - зазначив Тимошенко.

За його словами, ситуацію з енергетикою вдалося стабілізувати. Попри це, відключення світла все ще діють: десь по графіку, а десь вони аварійні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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