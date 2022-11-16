The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії

Якби було підтверджено, що ракета Росії вдарила по селу в Польщі у вівторок, вбивши двох людей, це був би перший випадок, коли російська зброя завдала б удар на території НАТО. СРСР і США змогли пройти через всю Холодну війну, уникнувши таких помилок. Тому що Вашингтон і Москва добре знали про ризики початку війни через випадковість чи прорахунок.

Про це пише редактор The Guardain з міжнародних подій Джуліан Боргер. Він зауважує, що Росія під керівництвом Владіміра Путіна не така передбачувана ядерна держава, яким був СРСР. Вона підвищує рівень небезпеки до рівня, який президент Джо Байден назвав найвищим з часів Карибської кризи. Вторгнення Путіна в Сирію призвело до того, що військові Туреччини збили російський винищувач на турецько-сирійському кордоні в листопаді 2015 року. Однак, цей інцидент вдалося залагодити. Редактор британського видання вважає, що і цього разу ракетний інцидент навряд чи призведе до прямої конфронтації між Росією і НАТО.