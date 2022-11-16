The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії
Редактор британського видання пояснює, як альянс, швидше за все, відреагує на падіння ракети на своїй території, інформує
Якби було підтверджено, що ракета Росії вдарила по селу в Польщі у вівторок, вбивши двох людей, це був би перший випадок, коли російська зброя завдала б удар на території НАТО. СРСР і США змогли пройти через всю Холодну війну, уникнувши таких помилок. Тому що Вашингтон і Москва добре знали про ризики початку війни через випадковість чи прорахунок.
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