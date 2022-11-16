Українські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив , що українські повітряні сили готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, щоб сприяти розслідуванню інциденту з падінням ракет у Польщі.

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили будуть сприяти максимально, будуть і фахівці залучені, якщо треба, і надамо певні матеріали. Тому що дійсно резонансна ситуація, і це вже не вперше. Був інцидент у Молдові кілька тижнів тому. Російські ракети, які атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Модова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою і впали на молдовській території", - наголосив Ігнат.

За його словами, на місці падіння ракети працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.