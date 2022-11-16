Українські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – Ігнат

На місці падіння уламків ракети працюють відповідні комісії та групи, інформує ZN.ua.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські повітряні сили готові надати всі матеріали і своїх спеціалістів, щоб сприяти розслідуванню інциденту з падінням ракет у Польщі.

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили будуть сприяти максимально, будуть і фахівці залучені, якщо треба, і надамо певні матеріали. Тому що дійсно резонансна ситуація, і це вже не вперше. Був інцидент у Молдові кілька тижнів тому. Російські ракети, які атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Модова, були збиті нашою ППО, перелетівши український кордон із Молдовою і впали на молдовській території", - наголосив Ігнат.

За його словами, на місці падіння ракети працюють відповідні комісії та групи, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по РосіїThe Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії
Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракетиGazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Експерт: «Російські ракети - це передусім перевірка росією НАТО на міцність»Експерт: «Російські ракети - це передусім перевірка росією НАТО на міцність»
Українська ППО успішно знищила ракети окупантів: відео неймовірного результатуУкраїнська ППО успішно знищила ракети окупантів: відео неймовірного результату
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО УкраїниAP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України
"Друга армія світу" витратила три дорогі ракети, щоб зруйнувати ресторан: кадри з місця"Друга армія світу" витратила три дорогі ракети, щоб зруйнувати ресторан: кадри з місця
Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»
Последние новости
Подгружаем последние новости