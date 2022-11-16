Політолог Тарас Загородній на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував ситуацію щодо падіння ймовірно російських ракет на території Польщі: «Не вірю я у випадковість таких подій. Не виключено, до речі, що ракета летіла з Білорусі. Тому така провокація потребує відповіді».

Загородній нагадав, що інцидент трапився напередодні сьомого засідання Контактної групи з оборони України (UDCG) у так званому форматі Рамштайн.

«Варіант мінімальний на засіданні в «Рамштайні,» яке відбудеться 16 листопада, Україна повинна вимагати не лише новітні системи ППО та ПРО, але й чітку покрокову Дорожню карту надання нам F-16 або інших літаків, закриття неба над Заходом України, озброєння, яке дозволяє завдавати удари по території Росії», - припустив експерт. «Російські ракети це передусім перевірка Росією НАТО на міцність та намагання його розхитати», - підкреслив політолог.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по території України. У той же день у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. Реакцією Польщі стало термінове скликання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони, було вирішено підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.