Ракета могла бути засобом української ППО — Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на разі немає чітких доказів того, хто запустив ракету, яка у вівторок, 15 листопада, впала на території Польщі та вбила двох людей. При цьому президент вважає, що немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу.

«Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною», - сказав Дуда на початку засідання Ради національної безпеки Польщі.

Дуда додав, що «багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі».

«Ми маємо справу з надзвичайними подіями, пов’язаними з масованим нападом Росії на Україну. Україна захищалася. На жаль, величезна частина ракет була випущена в бік Заходу України», - додав він.

Він також зазначив, що на разі немає жодних непрямих доказів, які б дозволяли зробити висновок, що це був напад на Польщу, а такі інциденти повторюватимуться у майбутньому.

Дуда зазначив, що зараз на місці трагедії проходять слідчі дії. До польських експертів незабаром також мають долучитись фахівці з США .

«Ми хочемо наголосити, що жителі східної Польщі не повинні турбуватися через збільшення присутності служб і армії. Ми прийняли це рішення свідомо. Будь ласка, зберігайте спокій - наша безпека забезпечена», - сказав він.

Анджей Дуда також повідомив, що консультації на міжнародному рівні триватимуть.

«Усі лідери, з якими я спілкувався, запевняли мене в підтримці союзників, у дотриманні всіх положень договорів НАТО зі статтею 5 включно. Ми разом розглянемо це питання», - сказав він.