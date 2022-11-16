Ракета могла бути засобом української ППО — Дуда

Президент Польщі заявив, що це не був навмисний напад на Польщу

Ракета могла бути засобом української ППО — Дуда
© Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на разі немає чітких доказів того, хто запустив ракету, яка у вівторок, 15 листопада, впала на території Польщі та вбила двох людей. При цьому президент вважає, що немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу.

«Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент у нас немає доказів того, що це була ракета, випущена російською стороною», - сказав Дуда на початку засідання Ради національної безпеки Польщі.

Дуда додав, що «багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі».

«Ми маємо справу з надзвичайними подіями, пов’язаними з масованим нападом Росії на Україну. Україна захищалася. На жаль, величезна частина ракет була випущена в бік Заходу України», - додав він.

Він також зазначив, що на разі немає жодних непрямих доказів, які б дозволяли зробити висновок, що це був напад на Польщу, а такі інциденти повторюватимуться у майбутньому.

Дуда зазначив, що зараз на місці трагедії проходять слідчі дії. До польських експертів незабаром також мають долучитись фахівці з США.

«Ми хочемо наголосити, що жителі східної Польщі не повинні турбуватися через збільшення присутності служб і армії. Ми прийняли це рішення свідомо. Будь ласка, зберігайте спокій - наша безпека забезпечена», - сказав він.

Анджей Дуда також повідомив, що консультації на міжнародному рівні триватимуть.

«Усі лідери, з якими я спілкувався, запевняли мене в підтримці союзників, у дотриманні всіх положень договорів НАТО зі статтею 5 включно. Ми разом розглянемо це питання», - сказав він.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО УкраїниAP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України
НАТО перебуває у стані бойової готовності – ДудаНАТО перебуває у стані бойової готовності – Дуда
Зеленський на G20: «Не може бути жодних виправдань ядерного шантажу. На нього ніхто не має права – це аксіома»Зеленський на G20: «Не може бути жодних виправдань ядерного шантажу. На нього ніхто не має права – це аксіома»
NYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змоглаNYT: Росія намагалася поглинути Херсон, але не змогла
Про гірлянди та новорічні декорації цього року доведеться забути: українцям повідомили про рішенняПро гірлянди та новорічні декорації цього року доведеться забути: українцям повідомили про рішення
Сі Цзіньпін наказує армії Китаю бути готовою до війниСі Цзіньпін наказує армії Китаю бути готовою до війни
FT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброїFT: Ядерні погрози Росії можуть бути натяком про застосування проти України іншої нищівної зброї
Не може бути ефективної кліматичної політики без миру – ЗеленськийНе може бути ефективної кліматичної політики без миру – Зеленський
La Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з РосієюLa Repubblica: США і НАТО вважають, що після звільнення Херсона Україна могла б почати переговори з Росією
Армія РФ ще не змогла знищити жодної системи HIMARS в Україні – PoliticoАрмія РФ ще не змогла знищити жодної системи HIMARS в Україні – Politico
Последние новости
Подгружаем последние новости