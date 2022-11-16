"Маємо результат": постачальників і виробників іранських дронів нарешті покарали, подробиці

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній-виробників та постачальників дронів-камікадзе з Ірану до Росії.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, під американські обмеження потрапили також злочинці з ПВК "Вагнер", причетні до купівлі та застосування дронів проти України.

«Важливо, що санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до купівлі та використання іранських дронів», - наголосила Маркарова.

Про те, що виробники іранських БПЛА, які використовуються росією для атак проти громадянської інфраструктури України, потрапили під санкції, повідомив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми із самого початку говорили, що так буде і багато для цього робили. Маємо результат», - зазначив Єрмак.

За його словами, санкції було введено проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво БПЛА Shahed, які використовуються російськими військами в Україні.

«Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження було введено проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC. Держдеп США вніс до санкційного переліку російську приватну військову компанію "Вагнер" та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) та Qods Aviation Industries», - повідомив Єрмак.

Крім того, управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело обмеження проти двох осіб, які сприяли придбанню ПВК "Вагнера" ??іранських дронів - Аббаса Джума та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

«Іран дуже любить казати, що це не вони. Що ж, санкціям видніше», - наголосив голова ОП.