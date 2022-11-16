"Маємо результат": постачальників і виробників іранських дронів нарешті покарали, подробиці

"Маємо результат": постачальників і виробників іранських дронів нарешті покарали, подробиці

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти компаній-виробників та постачальників дронів-камікадзе з Ірану до Росії.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

За словами Маркарової, під американські обмеження потрапили також злочинці з ПВК "Вагнер", причетні до купівлі та застосування дронів проти України.

«Важливо, що санкції стосуються всього ланцюжка: від розробки та виробництва до купівлі та використання іранських дронів», - наголосила Маркарова.

Про те, що виробники іранських БПЛА, які використовуються росією для атак проти громадянської інфраструктури України, потрапили під санкції, повідомив і голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Ми із самого початку говорили, що так буде і багато для цього робили. Маємо результат», - зазначив Єрмак.

За його словами, санкції було введено проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво БПЛА Shahed, які використовуються російськими військами в Україні.

«Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження було введено проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC. Держдеп США вніс до санкційного переліку російську приватну військову компанію "Вагнер" та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР) та Qods Aviation Industries», - повідомив Єрмак.

дрони-камікадзе, іранські дрони, війна, вибухи

Крім того, управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США ввело обмеження проти двох осіб, які сприяли придбанню ПВК "Вагнера" ??іранських дронів - Аббаса Джума та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

«Іран дуже любить казати, що це не вони. Що ж, санкціям видніше», - наголосив голова ОП.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Російського "мисливця на дронів" знищили скорегувавши вогонь за допомогою самого дрона: відео від бійців під БахмутомРосійського "мисливця на дронів" знищили скорегувавши вогонь за допомогою самого дрона: відео від бійців під Бахмутом
Для збиття дронів-камікадзе підходять усі засоби – Повітряні силиДля збиття дронів-камікадзе підходять усі засоби – Повітряні сили
У Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фотоУ Херсоні знайшли масові поховання людей: перші подробиці та фото
ЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує УкраїнуЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує Україну
Данилов прокоментував можливість заморожування війни після звільнення Херсона: подробиціДанилов прокоментував можливість заморожування війни після звільнення Херсона: подробиці
Загинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиціЗагинув херсонський колаборант Стремоусов: перші подробиці
Розвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фотоРозвідка знайшла докази поставки Іраном дронів до Росії після 24 лютого: фото
Іран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник СШАІран бреше про поставки Росії дронів ще до війни – спецпредставник США
COP27: багаті країни, нарешті, погодились обговорювати компенсації бідним у зв'язку з кліматичними змінамиCOP27: багаті країни, нарешті, погодились обговорювати компенсації бідним у зв'язку з кліматичними змінами
В Україні планують створити флот морських дронівВ Україні планують створити флот морських дронів
Последние новости
Подгружаем последние новости