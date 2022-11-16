Загальна мобілізація і військовий облік: на що не мають права чоловіки, не зареєстровані в ТЦК

В Україні триває війна і, очевидно, загальна мобілізація продовжена ще на 90 днів – до 19 лютого 2023 року. Через це усі військовозобов'язані чоловіки мають бути зареєстровані в Територіальних центрах комплектування (військкоматах) на місці свого фактичного перебування. Ті, хто не став на військовий облік за новим тимчасовим місцем проживання, будуть автоматично позбавлені багатьох прав.

Про це розповіли в tsn.

Найперше – чоловік, який не надасть довідки з ТЦК, не може бути прийнятий на роботу. Адже при прийомі на роботу йому обов'язково слід буде представити військово-обліковий документ або довідку, що його замінює. Йдеться, звісно, про офіційне працевлаштування, позаяк неофіційно ніхто довідки не вимагає. Але неофіційну роботу не зараховують у страховий стаж. І, крім того, людина, що трудиться неофіційно, позбавлена низки соціальних гарантій.

Крм того, чоловік, який не зареєструвався у ТЦК і не став на військовий облік у новому місці, також не має права на надання адміністративних послуг. Зокрема, він не отримає статус ВПО, а з ним і всі виплати та соціальні гарантії, які надаються переселенцям.

Він не зможе офіційно зареєструвати або розірвати шлюб.

Без надання військово-облікових документів чоловік не зможе продати нерухоме майно.

Крім того, такі чоловіки, які не стали на військовий облік позбавляються ще цілої низки прав, які зазвичай доступні усім громадянам. Тому у ТЦК не радять чоловікам-переселенцям "відсиджуватись у підпіллі". Краще зареєструватись і бути на військовому обліку.

Нагадаємо, українцям назвали місця, в яких у чоловіків є найбільше шансів отримати повістку.