Українська ППО успішно знищила ракети окупантів: відео неймовірного результату

Українська ППО успішно знищила ракети окупантів: відео неймовірного результату

Українські захисники збили 73 із понад 90 запущених російськими окупантами ракет.

Так, у Міністерстві оборони оприлюднили відео роботи нашої ППО.

На опублікованих кадрах можна побачити, як українська система С-300 збиває одну з ворожих крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що після ракетної атаки 15 листопада найскладніша ситуація виникла на заході України, а також у центральному та північно-східних регіонах.

Для стабілізації енергосистеми "Укренерго" було застосовано аварійні графіки відключень.

свет

В Укренерго анонсували, що в наступні дні аварійні відключення електроенергії вводитимуться за необхідності після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.


Юлия Александрова, politeka.net





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