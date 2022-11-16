Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак відреагував на ракетний удар по території Польщі, внаслідок якого двоє людей загинули. За його словами, нічого б не сталося, якби не вторгнення Росії в Україну, інформує The Guardian .

“Ми всі повинні чітко розуміти, що нічого з цього не сталося б, якби не вторгнення росії в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки це триває, воно становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки це триватиме, воно продовжуватиме руйнувати світову економіку”, - зазначив Сунак.

Він також підкреслив: "Після цих атак сьогодні ми провели термінову зустріч союзників, щоб підкреслити нашу солідарність з Україною та Польщею. Я також розмовляв із президентом Польщі Дудою сьогодні вранці, щоб запропонувати мою щиру підтримку та запевнити, що Сполучене Королівство непохитно підтримує його та його народ у цей тривожний час".