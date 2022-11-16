Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»

Сунак заявив, що вторгнення РФ в Україну продовжуватиме руйнувати світову економіку, інформує ZN.ua.

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак відреагував на ракетний удар по території Польщі, внаслідок якого двоє людей загинули. За його словами, нічого б не сталося, якби не вторгнення Росії в Україну, інформує The Guardian.

“Ми всі повинні чітко розуміти, що нічого з цього не сталося б, якби не вторгнення росії в Україну. Це жорстока і невблаганна реальність путінської війни. Поки це триває, воно становить загрозу нашій безпеці та безпеці наших союзників. І поки це триватиме, воно продовжуватиме руйнувати світову економіку”, - зазначив Сунак.

Він також підкреслив: "Після цих атак сьогодні ми провели термінову зустріч союзників, щоб підкреслити нашу солідарність з Україною та Польщею. Я також розмовляв із президентом Польщі Дудою сьогодні вранці, щоб запропонувати мою щиру підтримку та запевнити, що Сполучене Королівство непохитно підтримує його та його народ у цей тривожний час".


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"Посол Садось озвучив позицію ЄС щодо ситуації в Польщі: "Росія несе пряму відповідальність"
Україна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – ДаніловУкраїна виступає за подальше розслідування інциденту з ракетою в Польщі та просить доступу до місця вибуху – Данілов
The Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по РосіїThe Guardian: Загибелі двох людей в Польщі не достатньо, щоб НАТО завдав удар по Росії
Gazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракетиGazeta Wyborcza: Польщі потрібні спокій і ППО після падіння ракети
Українські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – ІгнатУкраїнські Повітряні сили сприятимуть розслідуванню падінння ракети у Польщі – Ігнат
AP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО УкраїниAP: У США не відкидають, що ракета, яка впала на територію Польщі, могла належати ППО України
Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»Колишній глава МЗС Литви про ракетний удар по Польщі: «РФ несе відповідальність і має заплатити»
Ердоган заступився за рф на тлі звинувачень про падіння ракет у Польщі: "Я маю поважати..."Ердоган заступився за рф на тлі звинувачень про падіння ракет у Польщі: "Я маю поважати..."
Масований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISWМасований удар по Україні 15 листопада РФ готувала задовго до виступу Зеленського на саміті G20 – ISW
Де саме впали російські ракети у Польщі: детальна картаДе саме впали російські ракети у Польщі: детальна карта
Последние новости
Подгружаем последние новости